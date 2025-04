Nella grande sala riunioni dell'Unione dei Comuni del Marghine si è svolto un importante incontro, per mettere a punto il lavoro svolto finora nel campo dell'assistenza sociale, nei dieci comuni del territorio. Si è trattato dell’evento conclusivo dell’attività di supervisione del lavoro collettivo svolto dai responsabili di servizio di ogni singolo comune.

Un incontro che si è svolto con la partecipazione del presidente dell'Unione dei Comuni del Marghine, Franco Scanu, il sindaco di Silanus, Gian Pietro Arca e diversi rappresentanti politici e tecnici dei dieci comuni del territorio. E' stata l’occasione per condividere insieme agli amministratori il lavoro che gli assistenti Sociali di ogni singolo comune porta avanti quotidianamente e congiuntamente, per garantire livelli adeguati di benessere a favore delle rispettive comunità in cui operano. Il ruolo dei servizi sociali riguarda numerosi interventi che prevedono tra l’altro attività di supporto e accompagnamento all’inserimento lavorativo e formativo, di tipo economico, di riduzione e contenimento del disagio familiare.

"Si tratta di un percorso che riguarda tutti gli operatori locali che lavorano in sintonia con gli altri- dice il presidente dell'Unione dei Comuni Franco Scanu- che ha fatto crescere gli operatori, per sviluppare al meglio il servizio nel territorio, quindi per garantire servizi di qualità a tutela delle persone e delle comunità, rappresentando un’opportunità per l’Assistente Sociale e per l’organizzazione di fornire un servizio pubblico maggiormente rispondente ai bisogni della popolazione".

© Riproduzione riservata