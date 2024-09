In tutto il Marghine si va verso la costituzione di cooperative di Comunità, legate ad un apposito bando della Regione, per lo sviluppo del territorio e per l'occupazione.

Le cooperative di comunità hanno la finalità di rigenerare il territorio, favorendo e supportando, a livello locale, opportunità di lavoro, di sviluppo, di reddito e di impresa anche attraverso sistemi innovativi che mirano alla valorizzazione, in particolare, delle terre pubbliche o gravate da uso civico e dei beni comunali.

I primi incontri, con grande partecipazione di gente, si sono svolti a Borore nel mese di luglio e a Dualchi la settimana scorsa, con l’obiettivo di informare e sensibilizzare.

Il progetto è stato illustrato dal coordinatore regionale del progetto, Michele Ruiu, quindi da Francesca Madeddu, referente della zona.

«Si tratta di incontri informativi e formativi - dice Francesca Madeddu - che dopo Borore e Dualchi proseguiranno in tutti i comuni del territorio, soprattutto a Macomer. Vengono esposte le modalità di costruzione, gli obiettivi e le opportunità che le Cooperative di Comunità possono offrire a livello locale».

