Aveva versato oltre 1.300 euro come acconto per l’acquisto di un trattore trovato in vendita online, ma il mezzo agricolo non è mai esistito. Nonostante la nota diffidenza barbaricina, la truffa è andata a segno.

Per questo i carabinieri della Stazione di Mamoiada hanno denunciato due persone, ritenute responsabili di una truffa ai danni di un mamoiadino. L’indagine ha preso avvio dalla denuncia presentata dalla vittima, che ha raccontato di essere stata indotta a effettuare più pagamenti per l’acquisto del trattore pubblicizzato attraverso canali telematici. Nonostante le somme versate a titolo di acconto, per un totale di circa 1.360 euro, il mezzo non è mai stato consegnato e ogni tentativo di contatto con i presunti venditori si è rivelato inutile.

Le successive attività investigative, condotte dai militari dell’Arma, hanno consentito di identificare i due soggetti coinvolti e di ricostruire il flusso delle transazioni economiche effettuate dalla vittima. Nel corso delle perquisizioni eseguite nelle province di Latina e Pinerolo, luoghi di residenza degli indagati, i Carabinieri hanno ritrovato e sequestrato le carte utilizzate per l’accredito delle somme di denaro, strumento del reato.

