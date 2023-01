Un paese attonito, piombato in un istante nel dramma per quella notizia arrivata nella tarda serata di ieri da Sappada. Mamoiada è un paese sotto choc per la morte di Bastiano Canu, uno degli uomini-simbolo del carnevale barbaricino ed esponente del gruppo delle maschere della Pro Loco.

Padre di due figli, 61 anni, è deceduto per un malore mentre si trovava in Friuli Venezia Giulia, in una delle tante esibizioni in giro per la Penisola con i suoi adorati Mamuthones e Issohadores. «Ci lascia un grande uomo, era un leader nato, ascoltato da tutti», commenta Raffaele Sestu, presidente regionale delle Pro Loco.

La tragedia si è consumata nella serata di giovedì, a poche ore dall’attesa esibizione delle maschere mamoiadine a Sappada, prevista nella giornata dell’Epifania. Le condizioni di Bastiano Canu sono apparse subito gravissime: è deceduto nell’albergo dove si trovava insieme al suo gruppo.

