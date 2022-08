Grande festa a Nuoro per i cento anni della maestra Maria Francesca Brotzu, conosciuta da tutti come “maestra Flore”, che oggi ha raggiunto lo splendido traguardo circondata dall’affetto di figli, nipoti e dell’intera comunità locale.

Durante la mattinata il vicesindaco Fabrizio Beccu ha portato a maestra Flore i saluti dell’amministrazione e le ha rivolto gli auguri da parte della città.

"È sempre emozionante e motivo d’orgoglio festeggiare un nostro concittadino centenario”, ha detto il vicesindaco. “Maestra Flore e tutti gli anziani rappresentano una ricchezza immensa per la comunità, per la nostra memoria. Sono i nonni di tutti noi”.

Nata a Nuoro, maestra Flore è stata insegnante elementare per 42 anni. In pensione dal 1985, oggi, con una lucidità e una memoria da far invidia a chiunque, ricorda tutti i suoi alunni e racconta di chi poi nella vita è diventato medico, avvocato, impiegato o anche giudice.

“Per me andare ogni giorno a scuola era una vera gioia – ricorda –, ma si trattava anche di un lavoro di grande responsabilità, le mamme ci affidano i loro figli quando sono ancora molto piccoli”.

Rimasta vedova a 34 anni del marito Andrea, ha cresciuto da sola 7 figli. Una vita dedicata alla famiglia e al lavoro oggi arricchita dalla presenza e dall’affetto di 13 nipoti e 5 pronipoti.

