Da qualche ora a Macomer una parte dell'abitato è senz'acqua. I rubinetti nelle case, soprattutto nelle zone alte, sono all'asciutto. I disagi sono tanti e tutto avviene senza un minimo di preavviso. Le proteste sono tante, ma nessuno sa cosa sia successo.

Nelle case, soprattutto nel popoloso rione di Santa Maria, dove ci sono diversi palazzi, chi non possiede un autoclave è costretto ad utilizzare l'acqua delle bottiglie per lavarsi e per preparare il pranzo.

In questi ultimi tempi il fenomeno si sta ripetendo in maniera frequente. Tante le telefonate in Comune, ma nessuno sa dire perché manca l'acqua.

Si presume che il problema sia da ricercare nei lavori di rifacimento della condotta di ingresso, nella zona de Sa Inza Americana, dove i lavori avviati dagli operai di Abbanoa vanno avanti ormai da qualche mese, creando problemi anche alla circolazione delle auto.

Stamattina, subito dopo le otto, di colpo i rubinetti sono rimasti all'asciutto. Non si tratta, evidentemente, di un guasto alla condotta principale. In quel caso Abbanoa avvisa tempestivamente gli utenti con un comunicato. Le proteste sono tante, ma dagli uffici di Abbanoa e del Comune c'è il silenzio totale.

