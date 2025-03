Il Comune di Macomer, la Regione e le associazioni di categoria, annunciano la rassegna nazionale degli ovini e la mostra dell'agroalimentare, in programma il 2, il 3 e il 4 maggio prossimo.

Le manifestazioni, che saranno accompagnate da una serie di iniziative collaterali interessanti, con mostre, convegni, manifestazioni musicali, anche con laboratori per bambini, si svolgeranno nell'area fieristica ai piedi del monte di Sant'Antonio, dove sono stati fatti lavori importanti per la sistemazione e altri saranno fatti prima della grande manifestazione.

«Ci sarà la partecipazione di tante aziende del settore, allevatori, produttori e associazioni di categoria- dicono gli assessori comunali incaricati, Fabiana Cugusi e Toto Listo- sarà una rassegna che mette in risalto la zootecnia, settore trainante del nostro territorio e dell'intera isola, grazie alla presenza di tanti allevamenti, i caseifici e la triade di macellazione carne. La rassegna è quindi un momento importante per gli allevatori e per le aziende sarde, ma lo è anche per il pubblico».

Si procede subito con le domande per l'assegnazione delle aree interne ed esterne dell'area fieristica, la cui scadenza di presentazione è fissata per il prossimo 16 di aprile.

