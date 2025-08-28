La denuncia fatta dal comitato "No al Cpr di Macomer", non lascia indifferente l'amministrazione comunale di Macomer, che interviene con un breve comunicato, di Federico Castori, consigliere comunale delegato dal sindaco al problema del Cpr.

«L'Amministrazione comunale di Macomer, fin dal suo insediamento - è scritto nel comunicato - si è messa a disposizione, per quanto di sua competenza, per essere di supporto al funzionamento del Cpr col solo obiettivo di garantire il massimo di benessere degli ospiti della struttura. Abbiamo piena fiducia nel lavoro della Prefettura, degli operatori delle forse dell'ordine, del personale medico e dell'Ente gestore col quale siamo in stretto contatto per poter dare il nostro contributo. Lavoriamo e continueremo a lavorare in questa direzione cercando di garantire il massimo di attenzione e di cura nei confronti delle persone ospitate in una struttura la cui gestione esula comunque dalle nostre dirette competenze e contro la quale apertura tutti noi prendemmo posizioni nette perché eravamo, e siamo, per una diversa politica sulla gestione dell'immigrazione».

