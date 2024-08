Il nuovo anno scolastico, a settembre, rischia di iniziare con i cantieri aperti, per la la messa in sicurezza dello storico edificio di via Roma, risalente al 1929. I cantieri dovevano essere aperti lo scorso mese di giugno, per concludersi a settembre. Tutto però resta fermo. Eppure l'amministrazione comunale era riuscita a reperire le somme necessarie, per la messa in sicurezza, restauro e risanamento conservativo dei prospetti e dei cornicioni, che lo scorso anno erano crollati sulla strada, proprio davanti all'ingresso dello storico edificio.

La Regione ha finanziato 360 mila euro, con l'aggiunta del cofinanziamento del Comune, pari a 40 mila euro e altri 11 mila euro concessi per le indagini per la messa a norma dell'edificio, propedeutici per poter effettuare l'intervento generale di ristrutturazione generale. Tra l'altro a settembre saranno chiuse per la ristrutturazione le scuole elementari di Santa Maria, con gli alunni e personale trasferiti proprio in quello di via Roma.

L'operazione appare difficile, visto i ritardi per l'intervento di messa in sicurezza dell'edificio, dove sono necessari altri interventi importanti, oltre la messa in sicurezza dei cornicioni e della facciata in generale.

