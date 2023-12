È stata scongiurata la chiusura del presidio della guardia medica di Macomer nella giornata di Natale e si cerca una soluzione anche per Capodanno. Il presidio sanitario, fondamentale in questi giorni di festa, quindi, garantirà il servizio anche nella giornata del 25 dicembre.

La possibile chiusura stava preoccupando gli utenti e le amministrazioni comunali del Marghine. Saranno addirittura due medici a garantire il servizio. Gli stessi medici hanno comunicato la loro disponibilità a ricoprire il turno di continuità assistenziale nel punto di guardia medica di Macomer, che ha sede nel complesso sanitario di Nuraghe Ruggiu. Questo è stato possibile grazie all'azione sinergica tra il distretto sanitario e il Comune di Macomer.

Il Comune, già dal 20 dicembre, infatti, si è immediatamente mobilitato per chiedere un'alternativa alla chiusura. «In queste ore e nei prossimi giorni - dice il sindaco, Riccardo Uda - si cercherà in tutte le maniere di trovare una soluzione che copra il servizio anche nella giornata del 31 dicembre, per non lasciare scoperto ulteriormente il territorio di un servizio fondamentale in un periodo così delicato dell'anno». La causa della minacciata chiusura era legata all'assenza di medici per coprire i turni.

© Riproduzione riservata