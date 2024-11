Riparte il prossimo 18 dicembre l'attesa stagione del Cedac, al teatro Costantino, con prosa, musica, danza e circo contemporaneo.

Una attività che compie 35 anni, col patrocinio e il sostegno del Comune di Macomer, della Regione, del ministero della Cultura e col contributo della Fondazione Sardegna. Un programma ricco e variegato, che comprende un omaggio a Federico Fellini e al genio di Molière, tra i classici del Novecento e testi contemporanei, incursioni nel Nouveau Cirque, intriganti coreografie, canzoni d'autore e musica jazz.

Quattordici titoli in cartellone, dal 18 dicembre fino al 15 di aprile, con artisti di spicco della scena nazionale, tra cui Lucrezia Lante della Rovere e Daniele Pecci, Rosita Celentano e Attilio Fontana. «Un supercalendario e spettacoli di eccellenza - sottolinea il sindaco, Riccardo Uda - al Costantino va in scena la cultura ad alti livelli, con abbonamenti con cifre modiche».

Fabiana Cugusi, assessora alla Cultura, aggiunge: «Spettacoli che attirano i giovani, con sette rappresentazioni teatrali dedicate alle scuole». Valeria Ciabattoni: «Una programmazione ricca e variegata per attrarre differenti fasce di pubblico». Si parte il 18 dicembre, con "Toyboys" , con gli Jashgawronsky Brothers. si prosegue il 9 gennaio, con "L'illusione Coniugale", con Rosita Celentano e Attilio Fontana. Il 14 gennaio col "Circo Fellini", con la compagnia Artemis Danza. Il 23 gennaio "Fortunate Possibilità", con Andrea Andrillo. il 29 gennaio con "Bidibibodibiboo", diretto da Francesco Alberici. Il 7 febbraio "Le solite Stronze", con Carlotta Vagnoli. Il 13 febbraio "Il tartufo" di Moliere, il 23 febbraio "Divagazioni e delizie" diretto e interpretato da Daniele Pecci.

Il 6 marzo "Le Serve", con Eva Robin's. Il 13 marzo "Campanilismo" di Elio Turno Arthemalle. Il 22 marzo "Kinder-Traum Seminar" di Enzo Moscato. il 28 marzo "Non si fa così", con Lucrezia Lante della Rovere". Il 3 aprile "Miele Amaro", col pianoforte di Guiodo Coraddu. La stagione si chiude il 15 di aprile con "K.I.Nd of Human", con Arcis Colletive. Gli spettacoli iniziano tutti alle 20.30. Gli abbonamenti sono in vendita dal 2 dicembre nella biblioteca comunale

