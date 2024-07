È stata riaperta ieri, dopo 20 giorni, la ex statale 131, ingresso principale per Macomer e collegamento con l'area industriale di Tossilo. La strada, di pertinenza della Provincia di Nuoro, era stata chiusa per un fronte franoso lungo 100 metri, nella zona di Sirigone. È stata riaperta con il senso unico alternato, regolato da un semaforo.

Si tratta di un intervento tampone, con la sistemazione dei cosiddetti new jersey (manufatti in cemento), in attesa che vengano reperiti i fondi necessari per la realizzazione di un muro di sostegno, per contenere tutto il fronte franoso, che rischia di invadere la carreggiata. Intervento questo che non sarà possibile realizzare in tempi brevi, intanto perché la Provincia non dispone dei fondi necessari e perché si dovrà fare richiesta per un intervento di finanziamento alla Regione. Cinque chilometri di strada, dove spesso si verificano degli smottamenti, soprattutto nel periodo delle piogge.

Non solo la ex 131 per Tossilo, ma tutte le strade provinciali attorno a Macomer versano in condizioni di precarietà, in particolare quella che da Macomer conduce verso la statale 131, verso Sassari e per Bosa. Sulla grave situazione l'amministrazione comunale sollecita interventi definitivi in tempi brevi, per evitare l'isolamento della cittadina.

