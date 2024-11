Investimenti importanti e significativi interventi della Asl per potenziare il centro prelievi del distretto sanitario di Macomer, per valorizzare la struttura e soprattutto il concetto di sanità di prossimità.

La sala dedicata ai prelievi del Poliambulatorio di Macomer da ieri è dotata di 2 poltrone ergonomiche di ultima generazione, che rendono più semplice e sicuro il prelievo, assicurando al paziente il massimo comfort. È uno dei tanti interventi per rendere sempre più completo l'importante servizio, a cui fanno capo i pazienti dell'intero territorio.

Un intervento che sostituisce quello che, fino a qualche anno fa, era il laboratorio analisi, che è stato trasferito a Nuoro, che non determina disagi ai pazienti, che, comunque, hanno a disposizione quanto serve, ossia un attrezzato e moderno centro prelievi.

La direttrice del distretto sanitario di Macomer, Maria Giovanna Porcu: «Ringrazio la direzione strategica della Asl di Nuoro per questo importante acquisto, che rappresenta un chiaro esempio degli investimenti attuati nella sanità distrettuale, con l’obiettivo di portare a concreti vantaggi per la salute del territorio. Questo intervento valorizza il concetto di sanità di prossimità, un pilastro fondamentale per garantire l’accessibilità ai servizi sanitari in modo capillare e tempestivo».

