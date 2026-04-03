È stata costituita una nuova associazione, aperta a tutti, per svolgere attività di ricerca, documentazione e valorizzazione del patrimonio culturale, storico, artistico e paesaggistico, con particolare attenzione alle identità territoriali e ai beni culturali diffusi, che parte subito con la realizzazione di una grande pubblicazione dedicata a Macomer.

La nuova associazione è denominata "Sas Coas", (antico nome del monte di Sant'Antonio), che ha l'obiettivo anche di diventare un punto di riferimento per la promozione culturale, la valorizzazione della cittadina e la costruzione di nuove opportunità per la comunità. Un'associazione che ha l'obiettivo di contribuire alla crescita culturale del territorio in senso esteso, creando connessioni e opportunità.

Al via ci sono quattordici persone di età ed esperienze diverse, quali Alessandra Sitzia, Diego Russo, Fabiana Mulas, Fabio Campus, Filippo Ledda, Gabriele Nicelli, Gianluca Taccori, Giorgio Schintu, Milena Spanu, Roberto Putzulu, Salvatore Contini, Sara Demontis, Stefano Campus e Susanna Ara che, da subito partono con un programma ambizioso.

«Il gruppo - dice il presidente, Gabriele Nicelli - riunisce competenze che spaziano dall’antropologia all'archeologia, dall’architettura alla biologia, dalla geologia alla linguistica e alla storia, con l’obiettivo di mettere a sistema saperi differenti per generare valore culturale e sociale».

Il gruppo intende accogliere le persone che si identificano in questo progetto e promuoverà anche importanti progetti dedicati alla tutela dell'ambiente, alla sensibilizzazione ecologica e alla cura del paesaggio, passando anche attraverso la valorizzazione delle tradizioni locali. Saranno promossi incontri e anche passeggiate culturali e naturalistiche alla riscoperta del patrimonio archeologico locale. Sarà avviata una collaborazione con gli enti pubblici, istituzioni, università e organizzazioni del terzo settore per sviluppare iniziative e progetti condivisi, per la crescita del territorio.

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