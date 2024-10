National Dog Show Logudoro è la manifestazione dedicata ai cani che si terrà sabato per l'intera giornata, ospitata nell'area fieristica ai piedi del monte di Sant'Antonio. Si tratta di una novità assoluta per Macomer, che porterà nei locali dell’area fieristica ben 451 cani delle più svariate razze, provenienti da tutte le parti dell'Isola, che si sfideranno nella mostra concorso. Un evento ideato dal Gruppo Cinofilo Logudorese, concretizzato grazie al patrocinio del Comune di Macomer che ne ha coordinato l’organizzazione. Fra gli enti coinvolti anche la Federation Cynologique Internazionale e l'Ente nazionale Cinofilo Italiano.

«Un evento di grande rilievo che vedrà la partecipazione di numerosissimi appassionati e addetti ai lavori a cui, ci auguriamo possa aggiungersi una numerosa presenza di pubblico», dice Danilo Masala, consigliere comunale, che coordina l'organizzazione dell'evento. «Una novità assoluta per questo territorio, su cui vorremmo investire perché possa diventare un appuntamento fisso nelle iniziative ospitate dalla nostra cittadina. La struttura fieristica del Monte di S. Antonio è stata scelta dagli organizzatori non solo per la sua centralità e per lo splendido contesto naturalistico in cui è immersa, ma anche per gli investimenti che il Comune ha realizzato nell’ultimo anno e che la rendono una location dalle caratteristiche ideali».

Il programma vedrà protagonisti assoluti i cani e la partecipazione di esperti e giudici di livello nazionale e internazionale. I cancelli della mostra apriranno al pubblico alle ore 7 e il lavoro dei giudici che dovranno valutare gli animali iscritti avrà inizio alle 9. Alle ore 14.30 la Junior Handler, con i bambini protagonisti chiamati a far sfilare in passerella il proprio cane. Dalle 14.30 la selezione dei primi 3 animali classificati per ciascuno dei 10 gruppi di cani iscritti al Concorso, alla fine della quale si passerà al best in show che decreterà il più bel cane della rassegna canina National Dog Show Logudori di Macomer. Per garantire la maggiore partecipazione di pubblico, l’organizzazione ha previsto l'ingresso libero, allo stesso modo i parcheggi adiacenti alla struttura fieristica.

© Riproduzione riservata