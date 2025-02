La cittadina è in lutto per la scomparsa dello storico fotografo Pietro Del Rio. È stato l'ultimo di una generazione di una famiglia di fotografi che, nel secolo scorso, ha svolto l'attività, non solo a Macomer, ma anche in tutto il territorio, perfino in Barbagia. Pietro Del Rio, una firma importante e storica, nei servizi fotografici lasciava sempre la inconfondibile firma.

Da diversi anni aveva abbandonato l'attività, chiudendo, per motivo di salute, lo storico studio all'angolo tra il corso Umberto e via Sardegna. Da anni era sofferente e l'altro ieri, dopo una lunga malattia, è venuto a mancare, nella sua casa museo in via Del Vascello.

Aveva 82 anni. Pietro Del Rio , oltre fare gli scatti importanti in occasione di matrimoni e varie manifestazioni pubbliche, quelle sportive e culturali, era anche il fotografo ufficiale della caserma "Bechi Luserna", immortalando migliaia di reclute e i loro familiari in occasione del Giuramento, oltre i vari militari, ufficiali, sottufficiali e le loro famiglie, che si sono avvicendati negli ultimi 65 anni.

