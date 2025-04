Il restyling interessa l'intero centro abitato, con gli sfalci e la manutenzione dei marciapiedi. Una operazione decoro in piena regola, quella avviata dall'amministrazione comunale, che si completerà prima dell'estate, per dare un volto nuovo alla cittadina. Sono impiegati gli operai dei cantieri verdi, ma anche quelli del programma integrato plurifondo per il lavoro di Lavoras.

Il Comune ha pubblicato l’avviso che comunica la data di svolgimento della prova di idoneità per il il cantiere edile , (tre muratori) e per il cantiere ambiente (cinque braccianti agricoli). I candidati sono convocati per la prova di idoneità, nel centro Polifunzionale di Sertinu (via degli artigiani), per il prossimo 6 maggio, alle ore 9. Intanto una folta squadra opera nello sfalcio dei cigli stradali e nella manutenzione del verde, non solo nel centro abitato, ma anche sulla montagna di Sant'Antonio. Un intervento che vedrà coinvolti una ventina di lavoratori. Proprio sullo sfalcio dei cigli stradali, c'è un'ordinanza del comune per liberare dai veicoli le aree interessate all'intervento, per quanto riguarda il centro abitato. "La manutenzione straordinaria del verde cittadino e la pulizia delle strade, con gli sfalci è già in atto- dice l'assessore all'ambiente, Toto Listo- un intervento per rendere decoroso il centro abitato e per eliminare le erbacce dai marciapiedi e dalla vie cittadine. Un intervento che, oltre creare occupazione, permette di avere una città pulita e decorosa".

