È stato chiuso circa 15 giorni fa a causa di un incidente, provocato dall'usura dei giunti di dilatazione, ormai non più funzionanti, causando disagi su disagi, con la deviazione del traffico sulla 131, allungando il percorso per entrare a Macomer di oltre sei chilometri.

Il viadotto di S'Adde, ingresso principale da Nuoro e dal resto del Marghine, allungamento della 129 Nuoro Macomer, di proprietà della Provincia di Nuoro, sarà riaperto al traffico entro la prossima settimana. Lo ha assicurato il commissario straordinario della Provincia, Costantino Tidu, nel corso di un vertice convocato dal presidente dell'Unione dei Comuni del Marghine, Gian Pietro Arca. All'incontro ha partecipato anche il responsabile dell'ufficio tecnico della Provincia, Antonio Gaddeo.

Tidu ha confermato la sicurezza del viadotto e il fatto che lo stesso sia stato chiuso a seguito dell'usura dei giunti di dilatazione. Gli esponenti della Provincia hanno quindi riferito che si è già provveduto ad appaltare i lavori per la riparazione del guasto e che il ponte sarà riaperto al traffico entro la metà della prossima settimana.

Sulla proposta del sindaco di Macomer, Antonio Succu, di riattivare la vecchia provinciale da utilizzare in situazioni di emergenza, Costantino Tidu e il responsabile tecnico hanno escluso questa ipotesi. La strada, infatti, non è più di proprietà della Provincia, inoltre rappresenta un pericoloso restringimento che, oltre a non permettere il doppio senso di marcia, rende difficoltoso e non sicuro il traffico. La strada, da quando è stato aperto il viadotto, è chiusa da una parte da due cancelli metallici.

