L'associazione religiosa "San Francesco, D'Assisi", una delle più importanti di Macomer, rinnova domani gli organi direttivi. I soci sono chiamati a scegliere tra un gruppo di candidati. Gli eletti guideranno l'associazione per i prossimi tre anni. Le votazioni, a seguito della delibera del consiglio direttivo in carica, si svolgeranno domani nel salone parrocchiale, adiacente alla chiesa parrocchiale di San Francesco, in via Dante. Si voterà per l'intera giornata di doman, dalle ore 9 fino alle 13, mentre nel pomeriggio si voterà dalle ore 15 fino alla 18.30.

Possono votare solo i soci che sono in regola con le quote. L'esito delle votazioni sarà reso noto entro la serata di domani. L'associazione San FranCesco D'Assisi opera nella organizzazione della festa parrocchiale, ma tanti soci sono impegtnati anche nelle opere di carità.

