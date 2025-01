"Isola dei paesi: i Comuni e i territori protagonisti di una nuova storia". E' il titolo dato al programma di iniziative che l'associazione Nino Carrus intende portare avanti nel corso del 2025. L'associazione, tra le più prestigiose del territorio, che proprio questi giorni ha compiuto 20 anni, ha lanciato un nuovo appello alla mobilitazione dei rappresentanti delle istituzioni locali, oltre presentare i punti più salienti del programma. «Un programma complesso e ambizioso- ha detto la presidente, Rosanna Carboni- che non può definirsi in un anno, con l'obiettivo di voler diffondere una nuova idea di Sardegna, con una continua azione di stimolo alla partecipazione, con una costante attenzione ai problemi che attanagliano la nostra isola, soprattutto delle zone interne».

Il progetto dell'associazione si articola in tre azioni. La prima dedicata ad una serie di eventi pubblici sulle problematiche e opportunità di sviluppo locale, connessi con la programmazione europea, regionale e territoriale. La seconda azione è dedicata ai giovani, alla scuola e il territorio. La terza azione è dedicata all'ottava edizione del Premio Nino Carrus, dedicata alla transizione digitale e intelligenza artificiale nelle aree interne, con idee, progetti per giovani e per la comunità.

Nel corso della conferenza è stato auspicato che le iniziative possano contribuire a creare una forte mobilitazione che veda protagonisti soprattutto i sindaci, le associazioni di categoria, le imprese e anche le scuole, per costringere la politica regionale ad utilizzare i fondi del Pnrr, i fondi dell'Unione Europea, il piano per il sud e le risorse statali e regionali per creare condizioni di sviluppo nelle aree interne e nelle zone marginali dell'isola. «Un programma completo- dice il presidente onorario, Fausto Mura- che prende in considerazione alcuni aspetti fondamentali, soprattutto sull'utilizzo delle aree industriali e del consorzio di Macomer, che deve essere rilanciato». Per i vent'anni di attività viene proposto un convegno per tracciare un ricordo di Nino Carrus e dell'attualità del suo pensiero, sulle sue battaglie per le zone interne dell'isola.

