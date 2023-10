Gian Luca Atzori è stato eletto per la terza volta quale presidente dell'associazione culturale ProPositivo, che da anni organizza nel territorio di Macomer il Festival della Resilienza. Al suo fianco lavoreranno Valentina Vinci (vice presidente), Matteo Sechi (segretario), oltre Isabel Gollin, nella direzione artistica, assieme ad Azzurra Lochi, nella direzione culturale. «Le azioni, le vicende e i risultati di questi ultimi anni – dice il presidente, Gian Luca Atzori – sono stati molto importanti e hanno segnato la crescita dell'associazione. Nel 2019 ci siamo affermati come la realtà più prolifica in termini di manifestazioni sociali e culturali, con un intervento di oltre un mese, una squadra di 50 persone, tra soci e volontari e con migliaia di persone mobilitate».

Nel 2020 ProPositivo sono stati premiati come ambientalisti dell'anno da Legambiente. Nel 2021 è nato il primo prodotto per la promozione turistica del territorio, con il coinvolgimento di Moses Concas e il lancio del progetto Mauraghes, parco dell'età nuragica e muraria che mira a espandersi in tutta la Sardegna centro occidentale. «Il Covid ci ha frenato ma non fermato - dice Atzori - abbiamo continuato a lavorare con numerose scuole all'interno di progetti nazionali sempre maggiori, ha creato opportunità di formazione internazionale con il Training Course di Erasmus e ha continuato a portare avanti il Festival della Resilienza».

Tornare a crescere dopo la pandemia e l'obiettivo per i prossimi anni. Nelle prossime settimane l'associazione lancerà il tesseramento ufficiale e si concentrerà sulle strutture e una nuova e forte base associativa. L'appello: «Invitiamo tutti, macomeresi e non solo, a prendere parte alla nuova vita di ProPositivo, col suo vasto programma».

