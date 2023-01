Quindici pazienti provenienti da diverse parti del Marghine che dovevano essere sottoposti a dialisi nel centro sanitario di Nuraghe Ruiu di Macomer stamattina sono rimasti bloccati per ore in strada in attesa dell'intervento degli spazzaneve.

Con loro bloccato anche il medico specialista, che si è dovuto fermare all'ingresso della cittadina con un camion che si era messo di traverso.

Alcuni, sofferenti, sono stati accompagnati sul posto dai carabinieri, altri, invece, con mezzi di fortuna. La neve, infatti, già all'alba, aveva coperto l'intero territorio con una coltre spessa oltre 20 centimetri. Per questo la 131, all'altezza tra Birori e l'altipiano di Campeda, è rimasta bloccata per qualche ora in direzione Sassari. Si sono messi di traverso alcuni mezzi pesanti.

Sono intervenuti i mezzi dell'Anas, i Vigili del Fuoco e tutto si è svolto grazie al lavoro delle pattuglie della Polizia Stradale di Nuoro. Tanti i pastori in difficoltà, che non sono riusciti a raggiungere gli ovili e altri, invece, sono rimasti bloccati nelle strade di campagna e in quelle secondarie. Traffico a rilento anche sulla statale per Bosa, all'altezza di Bara, quindi anche la provinciale per Santu Lussurgiu.

Sia a Macomer che nel territorio circostante per l'intera mattinata hanno operato i mezzi dell'Anas, del Corpo Forestale e della Protezione civile, assieme ai barracelli e ai soldati del Quinto reggimento Guastatori.

