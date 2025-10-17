Fa ritorno nella sua Macomer la missionaria di Maria, la saveriana suor Simonetta Caboni, dove domani (ore 18), sarà protagonista nella messa di ringraziamento dei voti perpetui, che si svolgerà nella chiesa parrocchiale della Madonna Missionaria.

Una religiosa che ha sempre aspirato ad operare accanto agli ultimi, dedicandosi interamente alla vita missionaria e religiosa, in Congo e Camerun, ma anche in Italia, passando per la Thailandia, spinta dalla sete di dignità e giustizia che attraversa la vita di tante persone.

La giovane suora (ora 37enne) entra in contatto per la prima volta con le missionarie Saveriane nell'ultimo anno del liceo. Subito dopo inizia gli studi all'università, prima a Gorizia e poi a Ginevra, laureandosi in scienze internazionali e diplomatiche. Inizia molto presto a lavorare, come giurista ausiliario all’Organizzazione Mondiale del Lavoro (ILO). Nel 2012 chiede di trascorrere un mese con le Missionarie di Maria in Thailandia. Lì incontra donne libere, appassionate di Cristo e dell’umanità.

Così nel 2013 lascia il lavoro e chiede di essere accolta nella famiglia saveriana. La storia della giovane donna è costellata anche da fatti tragici. Nel 2014, dopo un periodo di discernimento, è accolta dalla comunità saveriana e inizia la formazione alla vita missionaria-religiosa nella comunità del noviziato a Bukavu nella Repubblica Democratica del Congo. Vi resta fino al 2018 quando emette la prima professione di voti religiosi per la missione. Nel 2021, riparte per il Camerun, ma dopo qualche mese è costretta a tornare a Macomer per assistere la mamma, seriamente malata. Lei stessa però viene ricoverata in terapia intensiva per una malaria cerebrale. Dal 2022 vive a Milano, nella comunità missionaria, dove le viene affidato l'insegnamento dell'italiano agli stranieri.

Domenica, nella chiesa della Santa Famiglia di Nazareth, (inizio ore 18), suor Simonetta Caboni parteciperà, con la sua testimonianza missionaria, alla veglia per l'inizio dell'anno pastorale, che ha come tema "Missionari tra la gente, per essere operatori di pace", manifestazione presieduta dal vescovo, padre Mauro Maria Morfino.

