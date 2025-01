È finalista alla UK Championship 2025 a Bourmouth, nel Regno Unito. Luna Dechicu, 15 anni di Macomer, ballerina della scuola di Abbasanta "Cuban Club", aggiunge così un altro trionfo alla sua importante attività. Seguita dai maestri Sebastiano Mele, Claudia Mele e Maria Skiumlarsem, è riuscita a conquistare la finale nella categoria Solo under 16 rising star 5 balli, ad una delle competizioni di danza sportiva ritenute tra le piu importanti al mondo, la Uk Championship, svoltasi nel Regno Unito. La giovane di Macomer, che frequenta il Liceo delle Scienze Umane della sua cittadina, aggiunge così un altro successo al suo palmares, dopo aver conquistato altri successi in campo regionale, nazionale ed internazionale. "Gara difficile e molto combattuta- dice la giovane atleta- eravamo tante e tutte con lo stesso obiettivo. Per me era importante riuscire a non deludere i miei maestri e a ricambiare la fiducia datami. In quella pista ci ho messo tutta me stessa. Il mio sogno era conquistare la finale per me ma anche per loro e ce l'abbiamo fatta". Entusiasmo e soddisfazione per la società "Cuban Club". La ballerina di Macomer lo scorso ottobre si era guadagnata un prestigioso piazzamento anche a Gillingam all'Internatinal Championship, imponendosi quindi come finalista in entrambe le competizioni ritenute le più importanti del mondo. Altri importanti traguardi attendono la giovane atleta macomerese.

© Riproduzione riservata