Il lavoro di ripristino del ponte di ferro, danneggiato da un camion pirata alla fine di maggio, è stato riparato e i giorni scorsi anche collaudato, ma ancora la cooperativa Esedra, incaricata a gestire i viaggi turistici del trenino verde, non ha ricevuto ancora nessuna comunicazione per far viaggiare i turisti, soprattutto tra il 10 agosto e il periodo di Ferragosto.

L'Arst, che deve dare il via libera, ancora non ha effettuato nessuna comunicazione. Non solo. Ancora non c'è nessuna certezza dell'utilizzo anche della tratta tra Tresnuraghes e Bosa Marina, danneggiata nel 2021 da un grosso incendio, che aveva ridotto in cenere migliaia di traversine di legno. Come il ponte di ferro vicino a Macomer, anche quel tratto di linea turistica è stata riparata, con i lavori portati a termine gia dalla scorsa primavera.

C'è mistero sul perché il trenino verde stia subendo tutti questi impedimenti, anche se si tratta della linea ferroviaria più antica dell'isola, realizzata per collegare Nuoro e Bosa, che dal 1995 è stata trasformata in linea turistica. Solo la settimana prossima si potranno conoscere le intenzioni dell'Arst, anche se la cooperativa Esedra ha perso ormai la quasi totalità delle prenotazioni. Si spera in un ripristino dei viaggi almeno sotto Ferragosto.

