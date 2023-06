L'ultima volta era stato utilizzato in piena pandemia, per eseguire i tamponi per il Covid. Da allora il Palazzetto dello Sport di Sertinu, tempio del basket e del volley, non ha più riaperto, nonostante l'inizio dei lavori di riqualificazione sia stato annunciato più volte. Annunci a cui, però, non è stato dato un seguito, creando disagi alle varie società sportive giovanili che operano a Macomer.

Anche altre manifestazioni sportive (ultima quella di Sportinsieme per i diversamente abili, organizzata dall'associazione sportiva Tottuparis) devono sempre ripiegare su palestre scolastiche o su impianti non adatti ad accogliere il numeroso pubblico: una situazione che ormai dura da qualche anno e ancora non si intravvedono soluzioni.

Eppure l'amministrazione comunale uscente aveva approntato un grandioso progetto di riqualificazione e messa norma dell'intera struttura, ottenendo un importante contributo regionale, pari a 200 mila euro, e un mutuo contratto dal Credito sportivo di 80 mila euro. Un intervento grazie al quale potrebbe essere realizzata una nuova copertura in lamiera e un nuovo manto di gioco in parquet flottante. Non solo.

È previsto anche l'ampliamento dell'ingresso principale, con la realizzazione di un vano ascensore per portare i disabili in tribuna. Nei giorni scorsi è arrivato il materiale per la nuova copertura, ma non si intravede l'inizio dei lavori.

© Riproduzione riservata