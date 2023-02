Il 15 febbraio si svolgeranno le elezioni per il rinnovo del presidente e del Consiglio di Amministrazione del Gal Marghine.

Dopo le vicende che hanno visto l'intervento prima del Tar e poi del Consiglio di Stato, i soci del Gal Marghine vogliono continuare sulla strada tracciata in questi anni dal consiglio di amministrazione uscente e dal presidente Sergio Sulas, per portare avanti progetti importanti, tra cui Kent'Erbas, un partenariato e strategia di sviluppo, per sviluppare un modello sulla qualità nutrizionale e aromatica di carne, latte e formaggi, con gli animali alimentati dal pascolo naturale.

Sono sei i candidati al consiglio di amministrazione e uno per la presidenza, mentre dalla parte pubblica non è arrivata nessuna candidatura. Candidata alla presidenza è Serenella Salis, coltivatrice di Sindia. Al consiglio di amministrazione sono candidati Giuseppe Caddeo di Borore, Giuseppino Chessa di Birori, Giuseppe Salaris di Bortigali, poi Amalia Del Rio, Massimiliano Costantino Pisanu e Maurizio Pittalis, tutti di Sindia.

Le candidature sono state validate dalla commissione elettorale, composta dai tecnici di Laore e dai soci del Gal. Si voterà dalle 9 fino alle 20 nei seggi aperti a Macomer (ex tribunale) e a Bolotana (aula consiliare). A Macomer voteranno i soci di Birori, Borore, Bortigali, Dualchi, Macomer e Sindia, mentre a Bolotana voteranno quelli di Bolotana, Lei, Noragugume e Silanus.

© Riproduzione riservata