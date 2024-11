Per l'intera giornata la grande sala del Centro Polivalente di Sertinu è stata invasa da oltre un migliaio di persone, provenienti da tutte le parti dell'isola, per la XXVI edizione della Rassegna de S'Antunna e per la mostra regionale micologica, organizzata dalla Pro Loco, la cooperativa Esedra, con l'amministrazione comunale. In vetrina oltre 230 specie di funghi, dalle russole ai porcini, dall'amanita al lattario, dal ramario a sua maestà S'Antunna, considerata da sempre la regina dei funghi. La raccolta è stata effettuata nel Marghine, nel Montiferru, in Gallura, Ogliastra, nel Gennargentu, a Dorgali e nel monte Arci.

Funghi in mostra (foto Oggianu)

C'è di tutto esposto nella grande sala del centro polivalente: dai formaggi locali, al miele, coltelli, pane, dolci e quanto altro. Spiccano i lavori realizzati dai bambini della cooperativa Soleanima, ma soprattutto le degustazioni e il convegno con diversi sindaci, sulle proposte di legge regionale sulla biodiversità spontanea, con particolare riferimento alla micologia e alla botanica, coordinato dai micologi e naturalisti Franco Sotgiu e Daniele Fois. «Non solo esposizione di funghi, ma anche degustazioni e quindi un grande appuntamento culturale che pone Macomer al centro dell'Isola: una grande opportunità per l'economia di Macomer e del territorio», dice Teresa Sulis, presidente della Pro Loco.

Il sindaco, Riccardo Uda, aggiunge: «Qui si punta allo sviluppo a livello culturale, che fa bene all'economia. Insieme si cresce». Franco Sotgiu, micologo e naturalista: «Una rassegna che cresce di anno in anno, diventando l'unico punto di riferimento in Sardegna, quindi la manifestazione micologica più importante. Si punta soprattutto ad una proposta di legge sulla micologia, che in Sardegna non esiste».

La rassegna (foto Oggianu)

Per l'intera giornata si sono susseguite le varie manifestazioni in programma e anche fuori programma e domani si proseguirà con incontri e conferenze e in particolare con lo Show Cooking “Il Fungo è Servito”, con la partecipazione di Pier Paolo Argiolu "Cozzina", direttamente dalla trasmissione di Videolina. A accompagnare i visitatori i ragazzi del corso Turistico dell'Istituto tecnico. «Grande la partecipazione attiva delle scuole e partecipate le varie escursioni: con questa manifestazione Macomer è veramente il centro dell'Isola», dice Rossana Muroni della cooperativa Esedra.

