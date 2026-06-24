Frisali World compie 25 anni. Con attività progettuali di interculturalità e di internazionalizzazione, ha portato gli studenti anche di questo territorio in tutto il mondo. Nata nel 2001, grazie all'intuizione di tre dirigenti scolastici, tra cui Raffaele Franzese, dirigente dell'istituto tecnico di Macomer, quella di Frisali World è diventata una storia che unisce l'Italia. Nasce dall’unione di tre scuole della Sardegna, del Friuli e della Liguria, subito dopo riconosciuta dal Miur.

«Nel corso di tanti anni - Spiega Raffaele Franzese - molti sono stati gli accordi sottoscritti con istituzioni scolastiche, università e dipartimenti delle educazioni in 35 Paesi di 5 continenti. Nel 2015 la rete di scuole si trasforma in associazione. Lo spirito resta fare scuola insieme, al di là delle distanze condividendo esperienze e progetti di scambi di studenti docenti».

Negli anni al nucleo originario si aggiungono anche la Calabria, il Veneto, la Lombardia, la Sicilia, la Campania e in pianta stabile anche il Piemonte. L’ultima manifestazione nazionale si è tenuta a Cividale del Friuli, dal 27 al 30 aprile 2026. La prossima è già in calendario ad Ovada, in provincia di Alessandria, che cade nella prima decade di maggio del prossimo anno. «Sono stati finora 25 anni di dibattiti, simulazioni di dibattiti a livello di organizzazione nazionale ed internazionali e lavori svolti in presenza e da remoto - dice Franzese - finanziato dalla Regione c'è il progetto legato al racconto dell’emigrazione italiana del XX secolo, in 4 Paesi, quale l'Argentina, l'Australia, il Canada e gli Stati Uniti».

Centinaia di studenti hanno partecipato a viaggi di studio raccogliendo testimonianze e memorie dai familiari dei nostri connazionali all'estero. La prossima missione è prevista a luglio. Gli studenti delle scuole aderenti partiranno per il Canada Vancouver e Argentina, con destinazione Resistentia, Avellaneda, Rosario, San Francisco ed Esquel in Patagonia. le scuole che vi aderiscono sono 16, di cui sette della Sardegna, quale il Convitto Vittorio Emanuele II, il liceo Siotto Pintor e liceo Euclide di Cagliari, l'Istituto istruzione superiore di Bosa, il liceo Galileo Galilei, Its Efficienza Energetica e l'istituto istruzione superiore “Sebastiano Satta” di Macomer.

© Riproduzione riservata