Un ritorno a Su Connotu. Dopo circa 60 anni, infatti, ieri è stata avviata la rivoluzione nelle quattro parrocchie di Macomer, col ritorno del parroco unico. Tutte le quattro comunità parrocchiale di Macomer, insieme, nella chiesa della Santa Famiglia hanno assistito alla celebrazione, che ha dato il via all'anno pastorale, ma soprattutto al nuovo assetto, stabilito dal vescovo, monsignor Mauro Maria Morfino, con la nomina a parroco unico di padre Andrea Rossi, il quale è stato chiamato a gestire le quattro comunità assieme a don Marco Saurra e il diacono don Leonardo Arca.

«Un compito non semplice per due soli presbiteri e un diacono - ha detto dal pulpito, il parroco padre Andrea Rossi - il nostro compito non è semplice, perché dobbiamo assicurare la cura pastorale di quattro comunità così diverse e tanto ricche che necessitano di presenza significativa da parte dei pastori». In questo ultimo mese c'è stata una riflessione sulle scelte concrete da fare e per prendere le decisioni più opportune. Per circa un mese, infatti, si sono susseguiti degli incontri con le varie realtà presenti nelle parrocchie, con i catechisti, le associazioni e gli operatori pastorali in genere, dove sono stati stabiliti intenti e propositi e scelte concrete per l'organizzazione quotidiana delle quattro parrocchie.

«Cercheremo, con l'aiuto dei laici impegnati nelle parrocchie - ha detto il parroco- di dare un nuovo assetto pastorale alla vita delle comunità corrispondente alle esigenze spirituali delle stesse e dare avvio all'anno pastorale con questo nuovo assetto». Si è partiti stamattina nella chiesa della Santa Famiglia, dove il parroco padre Andrea Rossi, don Marco Saurra e il diacono don Leonardo Arca, davanti a centinaia di fedeli, hanno celebrato la messa, animata dai canti liturgici, eseguiti insieme ai quattro cori parrocchiali riuniti. Una domenica di festa e di preghiera, dove i protagonisti principali sono stati i bambini e i giovanissimi. Il parroco ha annunciato anche gli orari delle messe nelle quattro parrocchie, quelle domenicali e quelle infrasettimanali. Un calendario provvisorio, in attesa della nomina a sacerdote del diacono don Leonardo Arca, che dovrebbe avvenire prima di Natale.

© Riproduzione riservata