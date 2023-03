È stata denominata "Boes, Liberi imprenditori di Sardegna". È la rappresentazione unitaria di imprenditori agricoli e allevatori di bovini di diverse razze e tipologie in Sardegna. Insieme per combattere l'inerzia della politica di fronte ad una situazione che rischia di far scomparire un intero comparto.

Alla guida dell'associazione è stata nominata Emanuela Cafulli Marzano, imprenditrice fiorentina, che opera in Gallura. Vice presidente è Pier Francesco De Candia, di Calangianus; segretaria, Giulia Nieddu di Nuoro; tesoriere, Sergio Sulas, di Bolotana. Nel Cda sono stati eletti Antonio Obinu di Scano Montiferro, Alberto Stocchino di Arzana, Giovanni Carrus di Orroli, Alessandro Taras di Ozieri, Francesco Lepori di Trinità d'Agultu e Vignola.

L'associazione, da statuto, promuove la visibilità e il riconoscimento dell'allevamento in Sardegna in ogni sua forma. «Abbiamo costituito Boes perché vogliamo essere protagonisti attivi - dice la presidente Emanuela Cafulli Marzano - Perché vogliamo interloquire con la Regione, per dire quali sono i nostri veri problemi e trovare una soluzione adeguata. Vogliamo l'aiuto della Regione non con ristori ed elemosine, ma con atti concreti volti a risolvere i problemi e salvare il settore dal tracollo».

La sede di Boes è stata stabilita a Bolotana, ma saranno aperti uffici e filiali in tutta l'Isola.

