Lo spreco alimentare è stato il tema affrontato nella conferenza promossa dal Rotary Club Macomer, che si è svolta alla presenza di alunni delle classi prima e seconda della scuola media Dalmasso di Macomer. Si tratta di un progetto che fa parte di un ampio programma promossa dal distretto del Rotary Club Roma, Lazio e Sardegna, di cui fa parte il Rotary Club Macomer. Il progetto è stato presentato dal presidente Gaspare Deiana, che ha illustrato agli alunni il tema su cui il Rotary si sta battendo, portando l'argomento in tutte le scuole del distretto. In cattedra la nutrizionista Cristina Costelli, che ha spiegato in maniera ampia i vari passaggi e le fasi della produzione al consumo, in cui si realizza lo spreco e gli alimenti che più ne sono soggetti. I ragazzi hanno ascoltato con attenzione, intervenendo puntualmente e anche in maniera appropriata nella discussione, alla quale ha partecipato anche la governatrice del distretto, Adriana Muscas. I ragazzi, alla fine, sono stati coinvolti, diventandone protagonisti, nella produzione di una ricetta basata su alimenti residui, destinati a finire in patumiera. La ricetta migliore sarà premiata su indicazione di una commissione appositamente da

costituire tra insegnanti e soci del Rotary. Alla scuola è stato distribuito un opuscolo, redatto dal Rotary di Macomer, che parla ampiamente dell’argomento. C'è l'impegno degli insegnanti a proseguire la discussione sull'argomento, affinché i ragazzi diventino concretamente consapevoli e siano anche portatori della cultura contro lo spreco almentare.

