Il consiglio comunale di Macomer ha provveduto a nominare il capitano dei barracelli, ai quali sono stati affidati compiti particolari e non solo quelli tradizionali legati alla vigilanza delle campagne. All'unanimità il consiglio ha deciso che anche per il prossimo triennio, a guidare la compagnia barracellare sarà Maurizio Manchinu, 43enne, dipendente comunale, che tre anni fa ha operato per rifondare la compagine.

Il capitano sarà affiancato dai tenenti Roberto Fara e Domenico Falchi esperti operatori. «Operiamo in stretta collaborazione con le forze dell'ordine, i vigili del fuoco e del corpo forestale - dice Maurizio Manchinu - in tutte le operazioni che sono di nostra competenza».

Il sodalizio opera non solo per la tutela e il controllo del patrimonio rurale, ma i compiti affidati a questo piccolo esercito di circa 15 persone, spazia anche su diverse attività di interesse pubblico, tra cui le attività di protezione civile durante il periodo invernale, nella prevenzione e spegnimento degli incendi estivi, a tutela dei boschi.

In collaborazione con le autorità competenti, quindi, garantiranno la vigilanza contro l'inquinamento ambientale e supporteranno nelle manifestazioni di interesse pubblico, garantendo la sicurezza e la prevenzione anche nei luoghi più frequentati dalla comunità, in particolare durante la mostra regionale del libro, la fiera del bestiame e quanto altro.

I barracelli opereranno anche nella lotta contro il randagismo. «Ultimamente - dice Manchinu - abbiamo ricevuto gli strumenti necessari per svolgere questo servizio, come i i lettori microchip e l'accesso all'anagrafe canina».

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