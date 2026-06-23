Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio in territorio di Macomer, all'altezza di Campeda, sulla statale 131, in direzione Sassari.

Due feriti gravi sono stati trasportati con l'elisoccorso all'ospedale di Sassari.

Secondo una prima ricostruzione una Bmw, con due persone a bordo, procedeva in direzione Sassari, quando il conducente all'improvviso ha perso il controllo: la vettura ha sbandato e si è ribaltata più volte.

Dopo l’allarme, sul posto sono arrivati i mezzi di soccorso con le ambulanze e i vigili del fuoco di Macomer. I feriti sono stati estratti dalle lamiere e per entrambi è stato chiesto l'intervento dell'elisoccorso per il trasporto all'ospedale di Sassari. Le loro condizioni sarebbero gravi, ma non sarebbero in pericolo di vita.

Le cause dell’incidente sono al vaglio della polizia stradale di Nuoro, distaccamento di Macomer.

Durante le operazioni di soccorso il tratto stradale è stato chiuso al traffico e lungo la statale 131, in direzione Sassari, si è formata una luna coda di mezzi.

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