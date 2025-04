Sembra la volta buona, dopo tanti rinvii degli ultimi 30 anni: è stato aperto il cantiere per la realizzazione dello svincolo nord sulla statale 131, quindi per l'eliminazione degli incroci a raso verso Sassari, atteso da decenni, in una zona disseminata di croci.

Si tratta di un’uscita pericolosa, definita dalla rivista Quattroruote tra gli incroci a raso più pericolosi d'Italia. In quel tratto confluisce il traffico in uscita sulla 131 proveniente da Macomer, da una parte del Marghine, da tutta la Planargia e il Montiferru.

Un'opera storica per via dell'importanza che riveste in termini di sicurezza stradale, che riguarda l'intera isola. Per questo motivo l'Anas questa volta ha voluto dare priorità allo svincolo di Monte Muradu, che per anni è stato trascurato, anche a causa dell'intralcio legato alle varie emergenze archeologiche che ricadono in quella zona e per la sua forte pericolosità.

«Si sta ponendo rimedio ad una situazione di pericolo costante», dice il sindaco di Macomer, Riccardo Uda, «l'opera è veramente attesa da tanti anni, per eliminare quell'incrocio a raso tra i più pericolosi in tutta la rete stradale pubblica italiana. Si porta a compimento una fondamentale opera per la sicurezza di tutti coloro che transitano sulla statale 131, grazie anche all'interessamento di due assessori regionali, quali Perluigi Saiu (della precedente giunta) e Antonio Piu».

