La Scuola Civica di Musica, intitolata a Giuseppe Verdi, col Comune di Macomer, propongono per domani sera, con inizio alle 19.30, al Centro Servizi Culturali (ex caserme Mura), la lezione concerto di pianoforte del maestro e pianista Andrea Bauleo.

Si tratta di una iniziativa della Scuola Civica di Musica "G.Verdi" Macomer, patrocinata dal Comune di Macomer e della Regione. Andrea Bauleo ha iniziato gli studi con il maestro Paolo Luciani e ha conseguito nel 2012 il diploma di secondo livello al Conservatorio "S. Giacomantonio”, sotto la guida del maestro Giuseppe Maiorca.

Ha frequentato l’Accademia Nazionale di “Santa Cecilia” di Roma con il maestro Stefano Fiuzzi e si è perfezionato con maestri come Edith Murano, Hector Moreno, Michele Marvulli, Bernard Poetsch, Cristiano Burato, Sergio Perticaroli e Aldo Ciccolini. La sua attività concertistica è iniziata a Cosenza all’età di 9 anni, esibendosi alla Casa delle culture in un recital pianistico. Da allora ha calcato i palcoscenici di numerosi teatri e sale concertistiche in Italia e in Europa.

Nel luglio 2024 è risultato vincitore del concorso internazionale Viener Klassik di Vienna. Oltre ai concerti da solista, da camerista e da pianista accompagnatore, è anche pianista di sala durante lezioni e stage di danza classica e contemporanea, accompagnando docenti di danza di fama mondiale come Mikhail Soloviev, Grant Martin Struggs, Patrizia Perrone, Claudia Zaccari e Alessandra Celentano.

