Ci sarebbero troppe inadempienze e troppe criticità in tutto il territorio per quanto riguarda la sanità. Così il Comitato per la difesa della sanità del Marghine aderisce alla manifestazione che si terrà il 23 settembre a Nuoro, proprio per manifestare sulla drammatica situazione in cui versa il territorio. "Combattiamo contro tante criticità - dice Francesco Nieddu, coordinatore del comitato, prima di tutto la mancanza di un laboratorio analisi nel poliambulatorio di Macomer, che è stato depotenziato e ridotto a semplice centro prelievi, nonostante la presenza in loco di una Rsa, i servizi di dialisi, di diabetologia e oncologia”.

"Rivendichiamo – prosegue – le vistose carenze di organico nel centro di riabilitazione e di nefrologia, ma anche di altri servizi, quali la pediatria e dei medici di famiglia, che sono diventati un grosso problema per centinaia di famiglie e soprattutto per i piccoli centri del Marghine. Altre specializzazioni sono diventate un problema per migliaia di pazienti, soppresse o ridotte ai minimi termini".

