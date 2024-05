È stata avviata una imponente operazione di pulizia per debellare il fenomeno delle carcasse d'auto abbandonate ovunque, nelle campagne, nelle zone periferiche e anche nell'abitato di Macomer, che costituiscono un pericolo per quanto riguarda l'ambiente.

Per il decoro e quindi per il rispetto dell'ambiente, l'amministrazione comunale, in sintonia col comando della polizia locale e il corpo forestale, ha avviato il recupero delle carcasse e dei mezzi abbandonati, che ha già prodotto importanti risultati. «In ambito urbano- dice il comandante della polizia locale, Alessandro Corrias - abbiamo censito oltre quaranta veicoli in apparente stato di abbandono. Grazie alla preziosa collaborazione di buona parte dei proprietari, siamo stati in grado di risolvere circa la metà delle situazioni. A queste si aggiungono le attività intraprese con l'agenzia del demanio per quelli confiscati e ancora quelli a vario titolo sotto sequestro, per i quali sono state adottate le necessarie procedure con gli enti che avevano disposto i provvedimenti».

Finora per oltre la metà dei veicoli in disuso è stata trovata una soluzione senza adottare provvedimenti sanzionatori. «Dalla prossima settimana - annuncia l'assessore All'ambiente, Toto Listo - si interverrà nei confronti di quei proprietari che stanno dimostrando di non aver cura e amore per il territorio. Si procederà quindi secondo quanto previsto dalla normativa, rimuovendo i veicoli abbandonati ed elevando le relative sanzioni. Il lavoro sin qui fatto sta dando i suoi frutti. Ora è necessario concluderlo. Si comincerà a prelevare le auto abbandonate e notificare i vari provvedimenti di legge. Conclusa questa fase, continueremo con la nostra azione, ancora una volta di intesa e in collaborazione con il Corpo Forestale di vigilanza ambientale, effettuando un puntuale censimento soprattutto nella zona industriale. I veicoli fuori uso spesso diventano ricettacolo di ulteriore spazzatura e di degrado». Nel tempo, infatti, rilasciano sostanze inquinanti, capaci di contaminare il terreno circostante.

