Vola sulle ali della legalità il futuro degli alunni che frequentano la scuola primaria di Macomer. Dopo gli incontri con i dirigenti della Polizia di Stato, del Corpo Forestale e della Capitaneria di porto di Bosa, le lezioni sulla legalità si concludono con una importante iniziativa, che vede protagonisti gli alunni in due importanti attività che si svolgeranno a scuola, ma soprattutto nella caserma dei Carabinieri.

"Sulle ali della legalità" è il tema che verrà affrontato dagli alunni dell'istituto "Giannino Caria", coinvolti in un iniziativa, che li vede protagonisti, assieme al dirigente scolastico, Sergio Masia, al comandante della compagnia dei Carabinieri di Macomer, il capitano Giovanni Maria Seu.

Due giorni intensi, martedì 28 e giovedi 30 maggio, dedicati a lezioni volte a conoscere i vari aspetti della legalità.

Oltre alle lezioni in aula, gli alunni saranno accolti soprattutto nei reparti operativi della compagnia dei carabinieri, dove il capitano Giovanni Maria Seu e i suoi collaboratori, impartiranno lezioni improntate sulla legalità e sulle varie attività che i carabinieri svolgono a Macomer e nel territorio. I piccoli visioneranno gli aspetti improntati sui vari temi ispirati alla legalità e che spaziano dalla lotta alla criminalità, alle operazioni antidroga, contro il cyberbullismo, con i controlli per la sicurezza e l'impegno quotidiano per far rispettare le leggi.

«Prosegue l'attività della scuola per la vicinanza alle istituzioni del territorio - dice il dirigente scolastico, Sergio Masia- quello della settimana prossima è un appuntamento importante, perchè le le lezioni si sposteranno nei luoghi dove ha sede la legalità e la difesa costituzionale dello Stato».

