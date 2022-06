Anche quest'anno è partita l'opera di riqualificazione di Macomer, grazie alla collaborazione tra il gruppo "MaCome(r)Ti Ripulisco" e il Festival della Resilienza dell'APS Propositivo. Al centro delle iniziative il quartiere di Santa Maria, che dopo una prima giornata di pulizia di parchi strade e aiuole lo scorso 28 giugno, sarà nuovamente popolato da numerosi volontari che venerdì 8 luglio, proseguiranno l'opera di bonifica.

"Quest'anno con il Festival della Resilienza - spiegano i volontari del gruppo macomerese -, continuiamo l'opera di riqualificazione del paese lavorando sul quartiere di Santa Maria, la zona più popolosa di Macomer e anche quella in cui le nostre attività non sono ancora giunte".

Con la giornata dell'8 luglio prende ufficialmente il via l'ottava edizione del Festival, che fino ad agosto animerà i territori del centro Sardegna con eventiculturali e formativi, ressidenze artistiche, opere di riqualificazione urbana, laboratori creativi e professionali.

"A luglio – spiega Gianluca Atzori dell'APS Propositivo - andremo a ripulire, risistemare e ridipingere Piazza Repubblica, meglio conosciuta come Piazza Rossa. Ad agosto la inaugureremo con opere ed eventi. Le azioni di pulizia saranno occasioni per avviare un processo partecipativo che vuole coinvolgere l'intero quartiere e la comunità, per provare nel nostro piccolo a fare la differenza".

Nei prossimi giorni sarà reso pubblico il programma del Festival della Resilienza, che prevede per il 10 luglio l'arrivo di vari gruppi di teatranti.

