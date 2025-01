Due campi di calcio, ma anche lo Skate Park. E' l'area sportiva per i ragazzi e per le squadre giovanili di calcio di Sertinu, che saranno presto interessata da una importante attività di riqualificazione, grazie ai finanziamenti che ha ottenuto il Comune, pari a un milione e 300 mila euro. Alla riqualificazione sono interessati maggiormente i due campi di calcio, dove si allenano le squadre giovanili e soprattutto quelli della società "Pizzinnos", che accoglie centinaia di bambini e ragazzi, a partire dai 6 anni di età. In uno dei campi di calcio, sarà prima di tutto sostituita l'erbetta sintetica, con un materiale più moderno e adeguato alle esigenze dei giovanissimi.

Si procederà nell'immediato anche alla sistemazione degli spogliatoi e palestre, che saranno dotate di riscaldamento e dell'acqua calda proveniente dall'impianto di fotovoltaico realizzato un paio di anni fa, proprio al centro dell'area sportiva di Sertinu, davanti al palazzetto dello sport, anche questo interessato dai lavori di riqualificazione, con il rifacimento del tetto e dell'area circostante e soprattutto l'interno, grazie ad un finanziamento di oltre 700 mila euro. L'ammodernamento riguarda in particolare i campi di calcio e l'area Skate Park, realizzata oltre 20 anni, che versa nel degrado più assoluto. "Come amministratori esprimiamo grande soddisfazione- dice l'assessore Toto Listo- perchè con questo importante intervento, veniamo incontro alle esigenze di centinaia di giovanissimi, che utilizzano quell'area. Si tratta però di un intervento che diventa importante per l'intera comunità, che viene realizzato grazie al lavoro corale svolto con gli uffici comunali".

