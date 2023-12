I prossimi giorni arrivano al commissariato di Macomer altri nuovi 25 agenti, che saranno destinati principalmente al Cpr (unico in Sardegna), ma che avranno anche un ruolo importante sulla sicurezza della cittadina e del territorio. Una scelta voluta principalmente dalla Prefettura di Nuoro, ma col ministero sollecitato ad ogni pie’ sospinto dai sindacati di Polizia, dagli amministratori comunali, ma soprattutto dalla Questura di Nuoro.

Al commissariato di Macomer è stato quindi affidato un ruolo di primo piano nella gestione e nel coordinamento dei servizi di sicurezza del Cpr e del territorio. Proprio dalla Questura arrivano tutte le rassicurazioni: il commissariato, che conta già all'attivo quaranta uomini, potrà ora contare su mezzi nuovi e su un organico completo e competente, che conosce bene il territorio.

Nella sua duplice veste di amministratore comunale e dirigente sindacale del Sap, Toto Listo appare più che soddisfatto: «Dopo tante battaglie e tante interlocuzioni effettuate dal Sap, abbiamo raggiunto un importante obiettivo, che faceva comunque parte del programma di governo, per l'istituzione a Macomer del Cpr. L'ampliamento dell'organico delle forze di polizia era uno degli obiettivi, che ora è stato centrato. Chiediamo fortemente la riapertura del presidio della Guardia di Finanza, come stabilito nell'accordo ministeriale del 2018, quale contropartita alla presenza del Cpr, chiesta dagli amministratori comunali di Macomer. Sul rafforzamento del Commissariato, non posso che essere soddisfatto, sia come amministratore comunale, come poliziotto e come dirigente del Sap».

Proprio la sicurezza nei luoghi dove operano i Cpr è sul tavolo del Governo da tempo. «In questa maniera il commissariato funziona meglio e sarà più autonomo nella gestione del servizio di sicurezza nel Cpr e nel territorio - dice Vincenzo Chianese, dirigente nazionale del sindacato di polizia, Equilibrio e Sicurezza - oltre a consentire un notevole risparmio alla pubblica amministrazione. Più economicità quindi, ma anche le condizioni per garantire la giusta sicurezza». Il dirigente, il commissario capo Federico Farris, coordina l'intero sistema: «Garantiamo già da qualche tempo l'efficienza nel servizio di sicurezza al Cpr e nel vasto territorio, grazie agli uomini e mezzi che ci hanno messo a disposizione». Il sindaco, Riccardo Uda: «Stiamo compiendo dei passi per il bene della cittadina e del territorio». Prossimo obiettivo è quello di riportare a Macomer la tenenza della Guardia di Finanza, sono in corso delle interlocuzioni.

