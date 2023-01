A poco più di quattro mesi dalle elezioni comunali, a Macomer si intensificano gli incontri tra forze politiche ed esponenti di vari schieramenti, per dare un successore all'attuale sindaco, Antonio Succu, che, come prevede la normativa, non potrà più candidarsi, dopo due mandati consecutivi.

Per ora una sola certezza: la lista capeggiata da Riccardo Uda, già sindaco di Macomer tra il 2008 e il 2013, che ha preso tutti di sorpresa, formando una lista civica.

«Siamo un gruppo di persone che vuole impegnarsi per la propria cittadina, con una proposta democratica e vede insieme giovani, meno giovani e donne. Valutiamo attentamente quello che è successo negli ultimi anni».

A Riccardo Uda, ovviamente sarà contrapposta una lista dell'attuale maggioranza, all'interno della quale si sta discutendo e si ragiona chi sarà il candidato sindaco, tra l'attuale vice sindaca, Rossana Ledda, e l'assessore alla cultura, Gianfranco Congiu. Nulla si sa delle intenzioni del M5S, che comunque alle elezioni politiche a Macomer è stato il primo partito.

Si discute invece a sinistra e tra esponenti che si distanziano dalla destra, che intendono distribuire, a breve termine, un questionario a tutti i cittadini, per avere indicazioni anche sul candidato sindaco e su eventuali proposte da inserire nel programma. Rimane inascoltata la proposta fatta dall'esponente del Psd'Az, Gavino Guiso, di comporre una sola lista civica con tutti dentro.

