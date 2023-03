Due apparecchi da divertimento sono stati sequestrati in un esercizio del Nuorese dai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli (ADM) in servizio presso l’Ufficio dei Monopoli per la Sardegna.

Le macchinette non erano collegate alla rete telematica ADM ed erano prive dei titoli autorizzatori. Avevano inoltre dei dispositivi a rulli, rulli virtuali e dispositivi a led ottici, per visualizzare fasi di gioco, e non presentavano le caratteristiche di conformità secondo la normativa.

Le sanzioni ammontano a 22mila euro.

