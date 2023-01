Il Consiglio comunale di Borore ha confermato la Compagnia Barracellare per i prossimi tre anni e ha nominato il nuovo comandante. Lussorio Trazzi, pensionato di 64 anni, subentra a Pietrino Piras nella guida dei barracelli (circa una ventina, considerando i nuovi arruolamenti previsti a breve).

«Ringrazio il sindaco Ghisu e il capitano uscente per la fiducia accordatami – afferma Lussorio Trazzi -. Proseguiremo l’attività potenziando e migliorando i controlli, specie nella campagna antincendio, ora che il Comune di Borore è rientrato nella piena disponibilità di un’area di oltre 650 ettari del monte di Sant’Antonio. Aumenteremo le ore di ronda, garantendo una perlustrazione sia del centro abitato che delle strade rurali, giorno e notte, compatibilmente con impegni e disponibilità dei barracelli».

Nel corso del 2022 la Compagnia barracellare è stata impegnata nella campagna antincendio, operando anche in attività di prevenzione e controllo, tra cui interventi di pulizia delle aree e di sistemazione dei vasconi di raccolta acqua.

«Ringraziamo il capitano uscente – dichiara il sindaco Tore Ghisu - per il proficuo impegno di questi ultimi tre anni e auguriamo buon lavoro a tutti, in particolare al nuovo comandante. L’Amministrazione comunale sosterrà la Compagnia anche per l’anno in corso, trovando disponibilità e risorse per ampliare attività e i servizi».

