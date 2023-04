Torna la storica Passeggiata Ecologica, l’escursione sul Montalbo del 25 aprile, interrotta per qualche anno a causa del Covid. Il ritorno alla normalità porta ai piedi scarponi da trekking e “annanne in camineras” questo il nome dell’evento, accompagna i partecipanti nella conoscenza del massiccio calcareo che sovrasta Lula.

L’appuntamento per l’escursione, organizzata dalla sezione Avis di Lula in collaborazione con la Proloco Rosa ‘e Monte, è per martedì 25 aprile con l’incontro dei partecipanti nella Piazza Loreto alle 7, dove sarà possibile iscriversi e ritirare il ticket per il pranzo e la colazione. Il costo per partecipare alla passeggiata è di € 25 per gli adulti, mentre per i bambini sotto i tredici anni è di €10.

Il versamento della quota di partecipazione comprende il trasferimento in pullman, la colazione al sacco e il pranzo nella pineta di Artudè. Il percorso, con partenza da Usurthia, valicherà la cresta fra Punta Catirina e Sa ‘e Mussinu e, passando per la piana di Artudè, arriverà a monte Pitzinnu, sul versante orientale del massiccio. Per informazioni e prenotazioni (che dovranno pervenire entro il 21 aprile prossimo) ci si potrà rivolgere ai numeri 3407417172/ 3332205192/ 32712380027

