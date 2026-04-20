«Sono emozioni che risvegliano i miei ricordi di bambino, un ambiente che mi ha sempre ispirato serenità. I ritmi lenti, l'odore della legna che arde nel caminetto dei miei nonni, i profumi della campagna e quelli che si respiravano dentro il paese, li ritrovo oggi». Il capitano di Vascello della Vespucci, Contrammiraglio Giuseppe Lai, dopo il giro del mondo che per ben 23 mesi e 10 giorni lo ha visto al comando di oltre 400 uomini a bordo della nave più antica della Marina Militare Italiana, è tornato a Lula, il paese dei suoi genitori e nonni, dove ancora vivono molti dei suoi parenti.

Una cerimonia sobria alle 11 di questa mattina nella sala consiliare del comune lo ha visto protagonista del conferimento della cittadinanza onoraria da parte dell'Amministrazione comunale. Visibilmente commosso, alla presenza della moglie, della mamma e dei suoi parenti, in una sala gremita ha ricevuto la pergamena della onorificenza dalle mani del sindaco Mario Calia.

© Riproduzione riservata