Allarme rientrato dopo una notte di grande paura a Orosei.

Un grosso incendio alimentato da forti raffiche di maestrale è scoppiato intorno alle 21.30 nella località turistica di Sos Alinos, vicino a Cala Liberotto, in questi giorni piena di turisti.

Le fiamme sono arrivate a poche centinaia di metri dalle abitazioni, una roulotte è stata lambita dal fuoco.

Sul posto, coordinati dal Corpo Forestale di Orosei, sono intervenute due squadre della Forestale, due dei Vigili del Fuoco, quattro di Forestas, vigili urbani, barracelli e volontari di Galtellì. In azione stamani anche due elicotteri del Corpo Forestale e un Canadair.

Nella notte le squadre a terra sono riuscite a contenere il fronte di fuoco, i getti d’acqua dall’alto hanno consentito di domare definitivamente le fiamme: secondo una prima stima dei danni si calcola che siano andati in fumo una ventina di ettari di macchia mediterranea.

Ma si tira un sospiro di sollievo, lo fa anche il sindaco di Orosei Elisa Farris, che era pronta ad evacuare le case: “Ieri sera c'è stata un po' di paura, ma per fortuna le diverse squadre che hanno operato sul posto sono riuscite a contenere l'incendio prima che arrivasse alle abitazioni. Ora sono in corso le bonifiche, ma il maestrale soffia ancora oggi molto forte, per questo continueremo a presidiare la zona”.

