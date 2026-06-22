Comunità che generano futuro, per favorire lo sviluppo locale, l'inclusione sociale, la partecipazione attiva dei cittadini e valorizzazione delle risorse territoriali, per contrastare lo spopolamento. Nel Museo del Pane di Borore, mercoledì pomeriggio, alle 17.30, si svolgerà l'evento finale del progetto "Comunità Cooperative-Cooperative di Comunità", finanziato dalla Regione, finalizzato alla promozione e alla costituzione di nuove Cooperative di Comunità in tutta l'isola.

L'iniziativa rappresenta il momento conclusivo di un articolato percorso di animazione territoriale, partecipazione e accompagnamento tecnico e specialistico che ha coinvolto cittadini, amministrazioni locali, imprese e organizzazioni del terzo settore in numerose comunità sarde. «Grazie a questo progetto- è scritto nel comunicato- la Sardegna compie oggi un importante passo avanti nel percorso di affermazione delle Cooperative di Comunità, modello organizzativo che in diverse regioni italiane si è già affermato come strumento efficace per favorire sviluppo locale, inclusione sociale, partecipazione attiva dei cittadini e valorizzazione delle risorse territoriali».

Nel corso della manifestazione saranno presentati i risultati raggiunti dal progetto, che ha favorito la nascita di nuove Cooperative di Comunità distribuite in diversi territori dell'isola, contribuendo a rafforzare il protagonismo delle comunità locali nei processi di sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale. Nel corso della manifestazioni, dopo i saluti istituzionali del sindaco di Borore, Tore Ghisu, interverranno i partner del progetto, con testimonianze varie. Seguirà una tavola rotonda alla quale prenderanno parte rappresentanti istituzionali e del mondo della cooperazione, tra cui il Presidente di AGCI Sardegna, Giovanni Loi e la Consigliera regionale Lara Serra. Le conclusioni saranno affidate all'assessora regionale del Lavoro, Desirè Manca.

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