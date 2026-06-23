Un’illustrazione in bianco e nero. E poche parole, in sardo, per omaggiare Bachisio Bandinu – che a Bitti, dov’era nato, chiamavano Bachireddu Banninu.

Lo scrittore e illustratore Sandru Dessì ricorda così l’intellettuale e antropologo morto oggi all’età di 87 anni.

zAdiosu, Bachis, amigu istimadu! Omini de cabali e luxi manna po sa Terra nosta istimada. As fatu comprendi a totus eita est sa fortza de s'identidadi e sa connoscentzia funduda de s'istoria nosta».

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