il ricordo
23 giugno 2026 alle 15:34
L’omaggio dello scrittore e illustratore Sandru Dessì a Bachisio BandinuUn’illustrazione in bianco e nero per ricordare l’intellettuale di Bitti morto oggi a 87 anni
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Un’illustrazione in bianco e nero. E poche parole, in sardo, per omaggiare Bachisio Bandinu – che a Bitti, dov’era nato, chiamavano Bachireddu Banninu.
Lo scrittore e illustratore Sandru Dessì ricorda così l’intellettuale e antropologo morto oggi all’età di 87 anni.
zAdiosu, Bachis, amigu istimadu! Omini de cabali e luxi manna po sa Terra nosta istimada. As fatu comprendi a totus eita est sa fortza de s'identidadi e sa connoscentzia funduda de s'istoria nosta».
© Riproduzione riservata